Santos demite técnico português Pedro Caixinha

A derrota por 1 a 0 contra o Fluminense no domingo levou o Santos à 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em três rodadas.

Em sua primeira aparição no Brasileirão desde 2013, Neymar não conseguiu evitar a derrota do 'Peixe' na partida em que levou cartão amarelo e parecia fora de ritmo ao sair do banco.

Ele também foi vaiado em várias ocasiões pelo público presente no Maracanã.

Em janeiro, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain teve uma grande recepção no Santos, clube em que despontou como profissional. Depois disso, teve um início de temporada devagar, apesar de algumas jogadas brilhantes, como o primeiro gol olímpico de sua carreira.

No entanto, uma lesão em março afastou o jogador de 33 anos das partidas contra Colômbia e Argentina com a Seleção Brasileira, bem como da semifinal do Campeonato Paulista, na qual o Santos foi eliminado pelo Corinthians.

