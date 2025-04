Síria participará das próximas reuniões do FMI e do Banco Mundial

Uma delegação ministerial síria e o governador do Banco central participarão das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial previstas para a próxima semana em Washington, indicaram à AFP, nesta segunda-feira (14), duas fontes próximas aos participantes.

Segundo uma fonte que pediu anonimato, o chefe da diplomacia síria, Asad al Shaibani, o ministro de Finanças, Mohamed Barnieh, e o governador do Banco central, Abel Qader Husarieh, participarão destas reuniões previstas do dia 21 ao 26 de abril.

"Os participantes abordarão o tema dos meios necessários para acompanhar a reconstrução da Síria e a recuperação da sua economia após anos de conflito", acrescentou a fonte.