Titã da literatura": leitores se despedem de Vargas Llosa

"Titã da literatura", "monstro das letras" foram alguns dos adjetivos com que os leitores peruanos definiram com tristeza, nesta segunda-feira (14), a figura do Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que faleceu no domingo em Lima, aos 89 anos.

O impacto também pôde ser sentido nas livrarias de Lima, algumas das quais abriram suas portas colocando em destaque sua fotografia e as principais obras do prolífico escritor, nascido em 1936 em Arequipa, cidade no sul do Peru.

As homenagens de livreiros e leitores podiam ser vistas nos arredores do parque central do distrito de Miraflores, onde Vargas Llosa ambientou seus primeiros livros no final da década de 1950, como "Os chefes e os filhotes".