Trump recebe Bukele para fortalecer amizade e pacto migratório

Há confiança no acordo. O líder da maior potência mundial chama Bukele de "presidente B", que certa vez se descreveu como "the world's coolest dictator" ('o ditador mais legal do mundo', em tradução livre)" para se defender daqueles que o acusam de autoritarismo.

Em sua conta da rede X, a assessoria de imprensa da Presidência salvadorenha se gaba de que El Salvador se posiciona como um "aliado estratégico" dos Estados Unidos na América Central.

Ele será o primeiro presidente latino-americano a pisar no Salão Oval da Casa Branca no segundo mandato de Trump, que recebeu outros líderes apenas em sua residência particular na Flórida.

A reunião acontece em meio à tempestade tarifária de Trump, que não poupou El Salvador. O país paga o mínimo universal de 10% imposto por Washington a todos os seus parceiros para reduzir o déficit comercial, melhorar as finanças públicas e realocar muitas atividades industriais.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações salvadorenhas, especialmente roupas, capacitores elétricos, açúcar e café, de acordo com o Banco Central de El Salvador.