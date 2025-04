Universidade de Harvard rejeita exigências do governo Trump

A prestigiosa Universidade de Harvard rejeitou, nesta segunda-feira (14), as exigências do governo de Donald Trump, que a ameaçou com o corte de 9 bilhões de dólares (52,5 bilhões de reais, na cotação atual) em financiamento sob o argumento de que permite o antissemitismo em seu campus.

Em uma carta assinada por dois advogados da universidade dirigida à administração republicana, Harvard, uma das instituições de ensino mais respeitadas do mundo, afirma que "não renunciará à sua independência, nem aos direitos que a Constituição lhe garante".

"Nem Harvard nem nenhuma universidade privada pode permitir que o governo federal a controle", diz a carta. "Harvard não está disposta a aceitar exigências que vão além da autoridade legítima desta administração ou de qualquer outra".