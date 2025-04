Vargas Llosa e seu tempo como jornalista na Agence France-Presse

O peruano vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo aos 89 anos, viveu em Paris durante grande parte da década de 1960, onde trabalhou como jornalista no serviço em espanhol da Agence France-Presse (AFP).

"Formávamos um grupo muito amigável, e tenho lembranças maravilhosas, até do próprio prédio. Era um prédio muito antigo que rangia, que tremia, que parecia que ia desabar. Mais tarde, foi construído o novo, o que existe hoje, na Place de la Bourse", lembrou em entrevista à AFP em outubro de 2009, em sua casa em Madri.

O autor desembarcou em Paris em 1959, junto com Julia Urquidi, sua tia de consideração, boliviana e primeira esposa. No ano seguinte, começou a trabalhar como jornalista na AFP, quando foi aberta uma seleção para criar o serviço em espanhol.