Vargas Llosa, o último escritor do 'boom' latino-americano

O escritor se mudou em 1959 para Paris, onde se casou com sua tia política Julia Urquidi, 10 anos mais velha que ele (e que inspiraria mais tarde a protagonista de "Tia Julia e o Escrevinhador") e exerceu várias profissões: tradutor, professor de espanhol e jornalista da Agence France-Presse (AFP).

Anos depois, rompeu com Urquidi e se casou com sua prima-irmã e sobrinha de sua ex-mulher, Patricia Llosa, com quem teve três filhos e 50 anos de relacionamento.

Vargas Llosa se divorciou de Patricia após iniciar em 2015, com quase 80 anos, um romance com uma personalidade conhecida do mundo de Madri, Isabel Preysler (ex-parceira do cantor Julio Iglesias). Em 2022, anunciaram sua separação.

- Carreira literária prolífica -

Sua longa carreira literária despontou em 1959, quando publicou seu primeiro livro de contos, "Los jefes", com o qual recebeu o Prêmio Leopoldo Alas. Mas ganhou notoriedade com a publicação do romance "A Cidade e os Cachorros", em 1963, seguido três anos depois por "A Casa Verde".

Seu prestígio foi consolidado com "Conversa no Catedral" (1969). Seguiram depois "Pantaleão e as Visitadoras", "Tia Julia e o Escrevinhador", "A Guerra do Fim do Mundo", "Peixe na Água" (memórias de sua campanha eleitoral), "A Festa do Bode" ou "O sonho do celta", publicado pouco antes de receber o Nobel.