Wall Street fecha em alta, aliviada por isenções tarifárias à tecnologia

Além disso, "parte da extraordinária volatilidade no mercado do Tesouro americano diminuiu", o que apoia Wall Street, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

O rendimento da dívida pública americana a dez anos caiu significativamente nesta segunda-feira para 4,38% por volta das 20h20 20h20 GMT (17h20 de Brasília), frente aos 4,49% no fechamento de sexta-feira.

"Os empréstimos ao consumo, os empréstimos para a habitação, os empréstimos para automóveis e também os empréstimos às empresas para todo tipo de investimentos estão todos ligados aos bônus do Tesouro", explicou Low.

Na bolsa, os fabricantes de automóveis foram muito requisitados, entre eles Ford (+4,07%), General Motors (+3,46%) e Stellantis (+5,64%), depois que Trump também disse que "precisam de um pouco de tempo" para transferir sua produção aos Estados Unidos, como ele exige.

