Zuckerberg presta depoimento em processo contra Meta por compra do Instagram e WhatsApp

"Decidiram que a competição é muito forte e que seria mais fácil comprar seus rivais que competir com eles", afirmou Daniel Matheson, advogado da FTC, no discurso de abertura do julgamento.

O advogado da Meta, Mark Hansen, respondeu em seus argumentos iniciais que "as aquisições para melhorar e fazer crescer uma empresa adquirida" não são ilegais nos Estados Unidos e foi isso que o Facebook fez na época.

O julgamento será conduzido e decidido pelo juiz James Boasberg, que também preside um caso de grande repercussão relacionado a ordens da Casa Branca para deportar venezuelanos sem uma audiência sob uma lei de tempo de guerra.

Recentemente, Zuckerberg, que detém a terceira maior fortuna do mundo, fez várias visitas à Casa Branca para conseguir que o presidente Donald Trump o ajudasse a evitar o julgamento e chegar a um acordo com a FTC.

"Ficaria muito surpreso se algo assim acontecesse", disse o chefe da FTC, Andrew Ferguson, ao The Verge.

Como parte de seus esforços para evitar o julgamento, Zuckerberg fez doações para a posse de Trump - em 20 de janeiro -, nomeou aliados republicanos para cargos importantes da Meta e flexibilizou normas de moderação de conteúdo.