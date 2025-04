AIE reduz previsão de crescimento da demanda global de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) revisou para baixo o crescimento da demanda global de petróleo em 2025 devido à escalada das tensões comerciais sobre as tarifas dos EUA, que pesam sobre as perspectivas econômicas, anunciou nesta terça-feira (15).

"Após um período de relativa calma, os mercados mundiais de petróleo foram abalados por uma enxurrada de anúncios de tarifas no início de abril", disse a AIE em seu relatório mensal.

"Embora as importações de petróleo, gás e produtos refinados tenham gozado de isenções das tarifas anunciadas pelos EUA, os temores de que essas medidas alimentem a inflação, desacelerem o crescimento econômico e intensifiquem as disputas comerciais pesaram sobre os preços do petróleo", acrescentou.