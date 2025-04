Autoridade eleitoral do Equador refuta denúncia de fraude de candidata presidencial

O Conselho Nacional Eleitoral do Equador rejeitou, nesta terça-feira (15), a denúncia de fraude feita pela candidata esquerdista à Presidência, Luisa González, depois que o presidente Daniel Noboa foi reeleito no segundo turno do pleito, disputado no domingo passado.

Com 99,3% das urnas apuradas, Noboa tem 55,6% dos votos contra 44,4% de González. A candidata, afilhada política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), não reconheceu o resultado perante seus apoiadores e anunciou que vai pedir a recontagem dos votos.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), a advogada não formalizou esta solicitação.