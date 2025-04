Barça perde na visita ao Dortmund (3-1), mas vai às semis da Champions

"O Dortmund é um adversário muito bom, a atmosfera no estádio estava incrível. Não foi o nosso melhor dia. Não é fácil jogar esse tipo de partida, mas no final nos classificamos para as semifinais, que era o nosso objetivo. A Liga dos Campeões é a melhor competição do mundo", disse o técnico Hansi Flick após o duelo.

- Sem preferências -

Sobre quem prefere entre Bayern ou Inter, o técnico alemão não quis escolher. "Vou ficar em casa assistindo TV e curtindo o jogo".

O time aurinegro entrou em campo a todo vapor, como demonstram os sete chutes a gol nos primeiros 20 minutos, enquanto o Barça, sem Iñigo Martínez na defesa e sem Pedri criando as jogadas, não havia conseguido nenhuma chance até então.

Os jogadores de Hansi Flick permaneceram fiéis ao seu estilo de jogo, correndo muitos riscos, mas com passes mais imprecisos do que o normal, o que facilitou os ataques da equipe da casa.

No primeiro gol do Dortmund, o francês Jules Koundé furou a linha de impedimento após um erro na saída, permitindo que Pascal Gross ficasse cara a cara com Wojciech Szczesny.