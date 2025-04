Biden critica 'destruição' causada por Trump em primeiro discurso como ex-presidente

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou nesta terça-feira (15), em seu primeiro grande discurso desde que deixou a Casa Branca em janeiro, "a destruição" que atribuiu a seu sucessor Donald Trump, ao denunciar que seus cortes radicais colocam em perigo os benefícios dos aposentados americanos.

Vestido com terno azul e de pé diante de bandeiras do país, o democrata de 82 anos falou durante meia hora e, em alguns momentos, deixou evidente os lapsos que o levaram a abandonar sua campanha à reeleição no ano passado diante das críticas por sua idade avançada.

"Em menos de 100 dias, esta administração [Trump] causou tanto dano e tanta destruição que é impressionante que tenha acontecido tão cedo", disse Biden em uma conferência de defensores das pessoas com deficiência em Chicago.