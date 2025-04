Chefe dos paramilitares anuncia um governo rival no Sudão após dois anos de guerra

O chefe do grupo paramilitar sudanês Forças de Apoio Rápido (FAR), o general Mohamed Hamdan Daglo, declarou nesta terça-feira (15) a formação de um governo rival, dois anos após o início do conflito entre seu grupo e o exército regular.

O Sudão está mergulhado em uma guerra civil que estourou em abril de 2023 entre o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan, e os paramilitares das FAR comandados pelo general Daglo, que antes era subordinado de Burhan.

"Neste aniversário, afirmamos com orgulho a formação de um governo de paz e unidade", anunciou ele em sua conta na plataforma Telegram.