China acusa espiões americanos por ataques cibernéticos durante evento esportivo

O órgão chinês de vigilância de segurança digital afirmou que registrou mais de 270.000 ataques cibernéticos contra sistemas de informação relacionados com o evento esportivo, que aconteceu entre os dias 7 e 14 de fevereiro.

As ações foram concentradas nos sistemas de gestão e envio de informações do evento, além dos pagamentos com cartão.

Segundo o órgão, dois terços dos ataques procediam dos Estados Unidos.

O comunicado acusa os agentes da NSA de atacar empresas chinesas como a Huawei. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, os investigadores "descobriram evidências" que implicam a Universidade da Califórnia e Virginia Tech na campanha.

As autoridades oferecem recompensas por qualquer pista sobre os três indivíduos. Na China, o crime de espionagem pode ser punido com prisão perpétua ou execução. Em março, o Ministério de Segurança Estatal anunciou a condenação à morte de um engenheiro que revelou segredos de Estado para uma potência estrangeira.

