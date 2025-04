China ordena que suas companhias aéreas suspendam o recebimento de aviões Boeing

A China ordenou que as companhias aéreas nacionais suspendam todos os recebimentos de aeronaves da fabricante americana Boeing, em meio a uma crescente guerra comercial entre Pequim e Washington, informou a agência Bloomberg nesta terça-feira (15).

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas de até 145% sobre a maioria das importações da China. Pequim retaliou com tarifas de 125% sobre as importações dos EUA.

A China também pediu às companhias aéreas do país "que interrompam todas as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas", de acordo com a Bloomberg.