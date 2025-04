Confrontos no Sudão do Sul deixam quase 200 mortos e 125 mil deslocados desde março

A escalada dos conflitos no Sudão do Sul deixou quase 200 mortos e aproximadamente 125.000 deslocados desde março, informou a ONU nesta terça-feira (15).

As tensões aumentaram após ataques no estado do Alto Nilo, no nordeste do país, entre forças leais ao presidente e outras aliadas ao primeiro vice-presidente, colocando em risco um frágil acordo de divisão de poder que encerrou uma guerra civil de cinco anos.

"Desde março de 2025, confrontos armados e bombardeios aéreos mataram mais de 180 pessoas, feriram mais de 250 e deslocaram cerca de 125.000", informou a ONU em um comunicado.