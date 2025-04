Deportações para El Salvador criam "buraco negro" sem garantia legal, alertam ativistas

Considerado o presídio mais grande da América Latina, o Cecot impõe um regime severo de reclusão. Abriga cerca de 15 mil salvadorenhos acusados de pertencer a gangues violentas, e agora também migrantes venezuelanos. Eles estão incomunicáveis e não podem receber visitas.

"O que se está tentando criar aqui é uma Guantánamo com esteroides (...) um buraco negro onde não haja proteção legal para as pessoas que lá se encontram, e isso é gravíssimo", advertiu à AFP o subdiretor para as Américas da ONG Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.

Trump afirmou nesta terça-feira que "adoraria" inclusive enviar cidadãos americanos que cometam crimes violentos ao Cecot. "Aqueles que cresceram e algo deu errado e batem nas pessoas com um taco de beisebol e empurram gente no metrô", disse, segundo trechos de uma entrevista à Fox Noticias, um programa em espanhol que vai ao ar nesta terça.

A HRW entrevistou 40 familiares dos mais de 200 migrantes deportados para El Salvador e concluiu que são alvo de "desaparecimento forçado e detenção arbitrária".

Principal aliado na América Latina, Bukele foi recebido com honras na Casa Branca por colaborar com a política linha-dura de Trump contra os imigrantes.

"Estamos com muita vontade de ajudar", disse Bukele, ao que Trump respondeu: "Vocês estão nos ajudando. Agradecemos por isso".