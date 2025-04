Desarmamento do Hezbollah passa a ser opção sobre a mesa no Líbano

- O papel do Irã -

O ex-chefe de Inteligência no sul do Líbano, o general aposentado Ali Chahrour, afirma à AFP que o Hezbollah "não tem nenhum interesse em entrar em uma guerra" com Israel ou "em um enfrentamento com o Estado" depois dos reveses sofridos.

Vários dirigentes do grupo afirmaram recentemente que estão dispostos a dialogar sobre uma estratégia de defesa nacional na qual se aborde a questão de seu arsenal, mas não a entregá-lo.

Hanin Ghaddar, especialista do Washington Institute, o enfrentamento com o Hezbollah é "inevitável". E a única alternativa para as autoridades libanesas para não enfrentar esse desarmamento, "seria Israel ficar a cargo".

Essa analista, crítica ao movimento islamista, considera que seus responsáveis tentam ganhar tempo, enquanto tentam apaziguar uma facção mais radical.

Ao mesmo tempo e, apesar do cessar-fogo, Israel mantém tropas em cinco posições no sul do Líbano e lança ataques contra o país vizinho, afirmando que tem como alvo instalações do Hezbollah.