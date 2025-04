Estudo revela brecha significativa nas emissões de metano reportadas na Austrália

"As estimativas de satélite, incluindo a gerada para este relatório, apontam todas para a mesma conclusão: há uma lacuna significativa entre as emissões reportadas e as estimativas" baseadas em imagens de satélite, disse Sarah Shannon, analista da Ember.

O metano se acumula em depósitos subterrâneos de carvão antes de ser liberado para o exterior quando os mineradores escavam o solo.

As minas de carvão são uma importante fonte mundial de emissões de metano, segundo a Agência Internacional de Energia.

Mas cientistas apontaram discrepâncias significativas entre as estimativas globais de efeito estufa e o que realmente é emitido.

Segundo a Nasa, as concentrações atmosféricas de metano dobraram em 200 anos, contribuindo para o aumento das temperaturas globais.

Embora seja muito menos abundante na atmosfera do que o dióxido de carbono, o metano é cerca de 80 vezes mais potente em um prazo de 20 anos no que se refere ao aquecimento global.