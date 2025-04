EUA insiste em não "facilitar" retorno de imigrante deportado por engano

Essa juíza, Paula Xinis, solicitou em 11 de abril que lhe informassem o paradeiro e a situação do salvadorenho, bem como as ações tomadas ou previstas para "facilitar seu retorno".

A administração Trump recusou. Disse que o "prazo" era muito curto.

A juíza manteve suas exigências e solicitou um relatório diário.

Nesta terça-feira, haverá uma audiência judicial sobre o caso.

A administração Trump cumpriu parcialmente, fornecendo no sábado uma declaração escrita de um funcionário do Departamento de Estado que confirmou, pela primeira vez, que ele "está vivo e seguro" na prisão de El Salvador conhecida como Cecot. Ele está "detido ali em conformidade com a soberania" daquele país, acrescentou.

Não foram fornecidas informações sobre medidas adotadas ou previstas para seu retorno.