Europa sofreu enchentes históricas em 2024, seu ano mais quente

- "Pontos quentes" -

No início de 2024, todos os meses registraram enchentes significativas no continente, observa o relatório: janeiro no Reino Unido, fevereiro no norte da Espanha, março e maio no norte da França e junho na Alemanha e Suíça.

O fluxo dos rios foi excepcionalmente alto. Alguns, como o Tâmisa, no Reino Unido, ou o Loire, na França, atingiram seu nível mais alto em 33 anos durante a primavera e o outono do hemisfério norte.

As chuvas foram particularmente intensas no oeste da Europa, enquanto os países do leste, em média, apresentaram temperaturas mais secas e quentes.

Esse "forte contraste" não está diretamente ligado à mudança climática, mas aos sistemas de pressão opostos que influenciam a cobertura de nuvens e o transporte de umidade, explicou Burgess.

No entanto, as tempestades de 2024 foram "provavelmente mais violentas devido a uma atmosfera mais quente e úmida", explicou. "Com o aquecimento global, estamos testemunhando eventos extremos mais frequentes e intensos", acrescentou.