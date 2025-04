Ex-presidente do Peru Ollanta Humala pega 15 anos de prisão por caso Odebrecht

"Impõe-se ao senhor Ollanta Humala 15 anos de pena privativa de liberdade efetiva", disse a juíza Nayko Coronado, do Terceiro Juizado da Corte Superior, ao ler a sentença de primeira instância. A defesa do ex-presidente vai apelar da decisão.

O promotor encarregado do caso, Germán Juárez, manifestou à imprensa sua satisfação com a decisão judicial, "que foi [tomada], do ponto de vista do devido processo, com objetividade e imparcialidade".

Juárez afirmou no julgamento que o dinheiro enviado pela Odebrecht do Brasil ao Peru "era um pedido do Partido dos Trabalhadores porque existia uma ideologia afim entre [o presidente Luiz Inácio] Lula da Silva e Ollanta Humala".

A Odebrecht, cujo escândalo de corrupção e pagamento de propinas salpicou vários países da América Latina, admitiu em 2016 ter distribuído dezenas de bilhões de dólares em subornos e doações ilegais de campanha no Peru desde o início do século XXI.

A sentença encerrou mais de três anos de audiências contra este ex-tenente-coronel de centro esquerda, que governou o Peru entre 2011 e 2016.

Segundo o Ministério Público peruano, o escândalo também implicou os ex-presidentes Alan García (2006-2011), que se suicidou em 2019 antes de ser preso; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), ainda investigado; e Alejandro Toledo (2001-2006).