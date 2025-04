Guerra civil no Sudão completa dois anos sem paz à vista

"Eu peso metade do que pesava antes da guerra", disse à AFP Abdel Rafi Hussein, 52 anos, que viveu sob o controle das FAR na capital até o mês passado, quando o Exército retomou o controle da cidade.

"Estamos seguros (agora), mas ainda sofremos com a falta de água e energia elétrica. A maioria dos hospitais não funciona", acrescentou.

A reconquista de Cartum pelo Exército representou uma virada após mais de um ano de derrotas. Muitos civis comemoraram o que consideraram uma "libertação" após meses sob o jugo das FAR, acusadas de genocídio, saques e violência sexual.

As FAR, no entanto, prosseguem com a ofensiva em Darfur, uma ampla região do oeste do Sudão, assolada pela fome, com o objetivo de conquistar El Fasher, a última capital regional ainda sob o controle do Exército oficial.

- "Desviar o olhar" -

Autoridades de países do leste da África e da Europa se reuniram nesta terça-feira em Londres com a intenção de mobilizar a comunidade internacional para acabar com a guerra. Mas nenhuma das duas partes em conflito compareceu ao encontro.