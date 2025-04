Inteligência artificial na Dinamarca, a colega que quer te ajudar

Ela desenvolveu um interesse pelo mercado de cervejas sem álcool, e sua conversa com Athena, por meio do serviço de mensagens instantâneas Teams, indicou-lhe os relatórios já produzidos e deu uma visão geral do mercado.

"Antes, havia muitos e-mails, tínhamos que procurar relatórios antigos e fazer muitas conexões por conta própria. Definitivamente, avançamos em direção a mais agilidade e velocidade", comemorou Jørgensen.

Outra vantagem é que todo o conhecimento permanece interno.

"Em nosso trabalho, criamos muito mais valor e somos muito mais eficientes", resume a analista, que aguarda com expectativa novos desenvolvimentos, como a participação da Athena em reuniões.

Embora esse novo relacionamento aumente a produtividade, os funcionários nunca devem perder o senso crítico, adverte Lise Knuppert Hørdam, uma das chefes do serviço.

- Senso comum e pensamento crítico -

"Temos que ser críticos com relação ao que recebemos do KondiKai porque é uma máquina", lembra ela. "O que diz é baseado nos dados que fornecemos, portanto, é válido, mas precisa de um toque humano e pensamento criativo.