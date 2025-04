Japão ordena que Google interrompa suposta violação das leis antimonopólio

A subsidiária do Google no Japão se declarou "decepcionada" com as conclusões da comissão.

"Nossos acordos com nossos parceiros japoneses contribuem para promover a concorrência e, inegavelmente, têm reforçado sua capacidade de investir em inovações que oferecem uma escolha mais ampla ao consumidor", afirmou em um comunicado.

"Vamos examinar atentamente esta ordem para determinar as próximas etapas", acrescentou a empresa.

- Estados Unidos, Europa, China... -

Várias jurisdições de outros países adotaram medidas similares contra o Google.

Em novembro, o governo dos Estados Unidos pediu a um juiz que decretasse o desmantelamento do Google com a venda de seu navegador Chrome, muito utilizado.