Maldivas proíbe turistas israelenses em protesto por guerra em Gaza: 'Genocídio'

"As Maldivas reafirmam sua solidariedade resoluta com a causa palestina", acrescentou em um comunicado.

A proibição da entrada de cidadãos israelenses, apoiada tanto pelo governo quanto pela oposição, entrou em vigor imediatamente, disse um porta-voz da presidência à AFP.

Conhecida por suas praias de areia branca, lagoas azul-turquesa e recifes de coral, a República Islâmica das Maldivas recebeu cerca de 214.000 turistas estrangeiros em fevereiro, incluindo 59 israelenses.

Uma proibição semelhante a turistas de Israel foi suspensa no início da década de 1990, e as autoridades retomaram brevemente as relações diplomáticas com o país em 2010.

No ano passado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel aconselhou seus cidadãos a evitarem viajar para as Maldivas.