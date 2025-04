Ministra britânica tem conta X hackeada para promover falsa criptomoeda

De acordo com as capturas de tela, as mensagens, agora excluídas, promoviam os méritos de uma criptomoeda chamada "$HCC".

De acordo com Luke Nolan, analista da empresa de gestão de ativos digitais CoinShares, houve apenas 34 transações desta criptomoeda, o que teria gerado um lucro de cerca de US$ 260 (R$ 1.526, na cotação atual).

lul/zap/skh/eg/mb/yr/dd

© Agence France-Presse