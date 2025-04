Negociações para trégua na Ucrânia 'não são fáceis', afirma chefe da Otan

Essas declarações contrastam com as do emissário do presidente Trump, Steve Witkoff, que afirmou na segunda-feira ? três dias após uma nova reunião com Vladimir Putin ? que as negociações estavam "prestes" a progredir.

Após três anos de guerra, que deixou dezenas de milhares de mortos, o governo de Donald Trump busca um fim rápido para as hostilidades e manteve negociações separadas com as autoridades russas e ucranianas, mas que não produziram nenhum avanço concreto.

Sob pressão de Washington, que se reaproximou de Moscou, Kiev concordou com um cessar-fogo sem condições de 30 dias, uma proposta posteriormente rejeitada pela Rússia.

Mark Rutte também condenou o "terrível padrão" de ataques da Rússia contra civis ucranianos, em uma viagem à Ucrânia após uma série de ofensivas particularmente devastadoras.

No domingo, um ataque duplo com mísseis balísticos russos em Sumy (nordeste) matou pelo menos 35 civis, tornando-se um dos mais mortais desde o início desta guerra.

Em 4 de abril, outro ataque russo deixou cerca de vinte mortos, incluindo nove crianças, em Kryvyi Rih (centro-leste), cidade natal de Volodimir Zelensky.