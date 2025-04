Petróleo cai ligeiramente por disputa comercial entre EUA e China

Os preços do petróleo cederam um pouco de terreno nesta terça-feira (15), em meio à incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos e da China, e após uma revisão das previsões de demanda mundial.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em junho, caiu 0,32%, para 64,67 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate com vencimento em maio, caiu 0,33%, para 61,33 dólares.

A queda "está completamente relacionada com a agitação em torno das tarifas", disse Stephen Schork, do The Schork Group, à AFP.