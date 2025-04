PSG perde para Aston Villa (3-2) mas avança às semifinais da Champions

Seus jogadores responderam com um chute de Tielemans que desviou no zagueiro equatoriano Willian Pacho e entrou no gol parisiense.

Os parisienses controlaram a partida até o intervalo, mas o jogo mudou na segunda etapa e, em apenas três minutos, o Aston Villa deixou o PSG em sérios apuros.

- Donnarumma salvador -

Um poderoso disparo de longa distância de McGinn (55') e um chute certeiro de Konsa (58') deixaram o Villa a apenas um gol de empatar o confronto no placar agregado.

Mas então Donnarumma se vestiu de herói para estancar a sangria, com defesas importantes em tentativas e Marcus Rashford (57'), Tielemans (60') e Marco Asensio (70'). Nos acréscimos, Pacho desviou o chute de Ian Maatsen que levaria a partida para a prorrogação.

O Aston Villa, que venceu a Liga dos Campeões em 1982 (quando o torneio se chamava Copa dos Campeões Europeus), foi eliminado nas quartas de final em seu retorno à principal competição europeia desde 1983.