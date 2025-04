Real Madrid aposta em Mbappé para virar contra Arsenal

Até o momento, Mbappé marcou 33 gols em 49 partidas em todas as competições nesta temporada, igualando o recorde do maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, o astro português Cristiano Ronaldo, em sua primeira temporada no clube 'merengue'.

No entanto, não parece que o francês esteja vivendo seu melhor momento. Ele não marcou em nenhuma das últimas quatro partidas e assim como os demais companheiros, sumiu em campo em Londres no último domingo. Além disso, foi expulso contra o Alavés por uma entrada dura em um adversário pouco antes do intervalo, o que poderia ter comprometido a vitória do Real Madrid (1-0).

- Resultados inexplicáveis -

Embora o mito das viradas épicas do Real Madrid na Europa tenha sido criado na década de 1980, os 'merengues' também viveram noites em que conseguiram resultados quase inexplicáveis.

Nas semifinais da Liga dos Campeões de 2022, o Manchester City vencia por 5 a 3 no placar agregado aos 89 minutos do segundo jogo, mas o Real Madrid forçou a prorrogação com dois gols de Rodrygo em apenas um minuto e virou o jogo na prorrogação com outro gol de Karim Benzema.

Ainda mais memorável foi a final de 2014 em Lisboa, quando o Atlético de Madrid estava perto de conquistar o título europeu após um gol de Diego Godín, até que Sergio Ramos empatou nos acréscimos, e no segundo tempo da prorrogação, Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo garantiram a vitória.