Responsável por boate dominicana se coloca à disposição da Justiça

O gerente da empresa responsável pela boate que desabou neste mês na República Dominicana colocou-se nesta terça-feira à disposição da Justiça após os responsáveis pelo local serem acusados de homicídio culposo.

"Com o mais alto senso de respeito institucional e humano, nós nos dirigimos à senhora em nome da entidade jurídica (....) proprietária da Jet Set, com o propósito de manifestar nossa inteira disposição de colaborar" com a Justiça, informou o gerente da empresa, Antonio Espaillat, em texto dirigido a Rosalba Ramos, principal autoridade do Ministério Público.

A família de um dos 231 mortos no desastre pediu hoje ao Ministério Público que acuse de homicídio os donos do estabelecimento, assim como as autoridades por falta de fiscalização.