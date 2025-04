Rússia impõe duras penas para quatro jornalistas acusados de colaborar com organização de Navalny

Kravtsova, que trabalhava sob o nome de Antonina Favorskaïa, cobria regularmente os julgamentos de Navalny para a SOTAvision. Gravou, em 15 de fevereiro, o último vídeo mostrando-o ainda com vida durante uma audiência, um dia antes de sua morte, quando compareceu por videochamada de sua prisão no Ártico.

Os repórteres Serguei Karelin e Konstantin Gabov foram acusados de terem participado da criação de vídeos para a equipe de Navalny. O primeiro colaborou no passado com a agência Reuters e o segundo, com a Associated Press.

Artiom Krieger, um jornalista da SOTAvision, também foi acusado de ter colaborado com a organização anticorrupção do opositor.

Nos últimos meses, as autoridades russas intensificaram a pressão sobre os meios de comunicação independentes e estrangeiros que restam na Rússia, em um contexto de repressão generalizada das vozes críticas com a ofensiva na Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.

Vários jornalistas russos foram condenados a longas penas de prisão nos últimos anos por diversas acusações.

