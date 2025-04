Turquia anuncia 234 detenções em operação internacional contra o crime organizado

As autoridades turcas anunciaram nesta terça-feira (15) a detenção de 234 suspeitos em cinco países como parte de uma operação internacional contra organizações do crime organizado.

Um total de "234 membros de importantes organizações do crime organizado foram detidos, 225 no país e nove no exterior", declarou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

As detenções no exterior aconteceram na Espanha, Alemanha, Bélgica e Holanda.