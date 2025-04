Um criança morre por dia ao tentar cruzar o Mediterrâneo central, diz Unicef

Além disso, sete em cada dez crianças viajam sozinhas, sem os pais, segundo a agência das Nações Unidas para a infância.

"Muitas crianças que tentam atravessar o Mediterrâneo central estão fugindo da guerra, do conflito, da violência e da pobreza", destaca o relatório, observando que "mais da metade das crianças e jovens entrevistados relataram ter sofrido violência física, e um terço disse ter sido detido contra sua vontade".

"Os governos devem proteger os direitos e os interesses prioritários das crianças (...). Os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança não se limitam às fronteiras ou às costas; acompanham as crianças durante a travessia", disse Regina De Dominicis, funcionária do Unicef, citada no relatório.

A agência lembra que, embora a adoção do Pacto Europeu de Migração e Asilo, que entrará em vigor em meados de 2026, permita uma melhor gestão da migração, deve ser implementado em total conformidade com as obrigações legais de proteger os interesses prioritários da criança.

O Unicef também pede reforço das operações de busca e resgate no mar, considerando as necessidades específicas das crianças.

"Ao chegar, toda criança deve se beneficiar imediatamente de representação legal e medidas de proteção sólidas. Medidas restritivas de mobilidade nunca devem permitir que uma criança fique em um centro de retenção, seja durante verificações, travessias de fronteira, pedidos de asilo ou procedimentos de retorno", conclui o Unicef.