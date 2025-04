Vazamento durante sessão de crioterapia provoca uma morte em Paris

Os fatos ocorreram na segunda-feira à tarde, segundo uma fonte policial.

Uma funcionária da academia, nascida em 1996, faleceu no incidente. Outra pessoa, cliente do estabelecimento, nascida em 1991, foi hospitalizada em estado grave.

Os primeiros elementos da investigação indicam que a intoxicação foi provocada por um vazamento de nitrogênio da cabine de crioterapia.

A Promotoria de Paris informou à AFP que a delegacia do distrito 11 abriu uma investigação, em conjunto com a inspeção do trabalho.

"Uma autópsia e análises toxicológicas foram ordenadas para determinar com precisão a causa da morte, que aconteceu durante uma sessão de crioterapia", afirmou uma fonte da Promotoria.

O nitrogênio é um gás inodoro que provoca uma redução do oxigênio no ar e pode causar intoxicação.