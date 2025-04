Weinstein volta a ser julgado em Nova York após anulação da primeira condenação

O julgamento, que pode durar até seis semanas na Suprema Corte de Manhattan, começa nesta terça-feira com a seleção do júri, que pode levar até cinco dias, de acordo com o juiz Curtis Farber.

Weinstein, 73 anos, espera que o caso seja "analisado com um novo olhar", quase oito anos após as investigações do The New York Times e da The New Yorker terem levado à sua queda e ao nascimento do movimento #MeToo, visto como uma forma de liberar muitas vítimas para se manifestarem contra o abuso sexual no local de trabalho.

Detido na prisão de Rikers Island, em Nova York, Weinstein atualmente cumpre outra sentença de 16 anos imposta por um tribunal de Los Angeles pelo estupro e agressão sexual de uma atriz europeia em 2013.

O ex-todo-poderoso produtor de sucessos cinematográficos como 'Sexo, Mentiras e Videotape', 'Pulp Fiction' e 'Shakespeare Apaixonado' apareceu em audiências recentes visivelmente enfraquecido por um câncer na medula óssea e problemas cardíacos, careca, pálido e em uma cadeira de rodas, mas sempre com um olhar desafiador no rosto.

- "Diferente" -

"Será muito diferente por causa da atitude de Nova York, do estado de Nova York e acho que de todo o país", disse seu advogado Arthur Aidala, que promete um julgamento "sobre os fatos e não sobre o #MeToo".