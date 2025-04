Advogados de Weinstein pedem que ele durma no hospital durante julgamento em NY

Os advogados do outrora magnata do cinema Harvey Weinstein pediram ao tribunal de Nova York, onde é realizado seu julgamento por estupro e agressão sexual, que, devido a seu delicado estado de saúde, ele possa dormir em instalações hospitalares durante os procedimentos, em vez da prisão.

O documento dirigido ao tribunal foi divulgado nesta quarta-feira (16), segundo dia do julgamento no qual continua a seleção do júri que determinará o destino do famoso produtor de cinema, cuja queda em 2017 originou o movimento #MeToo de denúncias de assédio sexual.

O advogado Imran Ansari detalha que Weinstein sofre de leucemia, problemas coronários graves, diabetes, falta de mobilidade e fortes dores nas costas, entre uma longa lista de doenças que o levaram a ser hospitalizado várias vezes nos últimos meses.