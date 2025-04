Arsenal vence Real Madrid (2-1) no Bernabéu e vai enfrentar PSG nas semis da Champions

Depois de um início agitado, em que o francês Kylian Mbappé (4') teve um gol anulado por claro impedimento e o goleiro belga Thibaut Courtois (8') defendeu uma bomba de pé esquerdo de Saka, a 'remontada' parecia ser uma missão quase impossível depois que Raúl Asencio agarrou Mikel Merino dentro da área aos 9 minutos. O árbitro não marcou a penalidade na hora, mas, alertado pelo VAR, revisou as imagens e observou que o zagueiro do Real Madrid havia derrubado o meio-campista espanhol dentro da área.

Saka ousou cobrar o pênalti no estilo 'cavadinha', mas Courtois conseguiu defender, mandando a bola para escanteio e levando a torcida local ao delírio.

Pouco depois, após um choque entre Declan Rice e Mbappé na área do time inglês, o árbitro imediatamente marcou pênalti, mas o VAR levou cinco minutos para pedir que o árbitro revisasse o lance no monitor, e a sanção acabou sendo anulada.

No segundo tempo, após uma boa combinação entre Rice e o norueguês Martin Odegaard a bola ficou com Merino na entrada da área. Ele deixou para Saka, que, dessa vez com uma 'cavadinha' certeira, deu um toquinho encobrindo Courtois.

Com a vaga nas semifinais quase garantida, Saliba cometeu um erro perto do próprio gol. O zagueiro cochilou e Vinicius Junior roubou a bola para marcar com o gol vazio deixando tudo igual no placar.

Mas em um contra-ataque rápido, Gabriel Martinelli avançou em velocidade e superou o goleiro belga no mano a mano, finalizado com perfeição nos acréscimos.