Diretor de hospital de Gaza está preso em condições 'desumanas' em Israel

Forças israelenses invadiram o hospital em 27 de dezembro, alegando que abrigava um "centro de terror" do movimento islamista palestino Hamas.

Dezenas de funcionários foram presos, incluindo Abu Safiya, acusado de ser membro do Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza após seu sangrento ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

O Ministério Público Militar classificou o caso do médico como "confidencial", e a defesa não teve acesso ao inquérito. Sua advogada, Ghaid Qassem, conseguiu visitá-lo em 19 de março na prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada.

"Ele está sofrendo muito; está exausto pela tortura, pela pressão e pela humilhação que sofreu para ser forçado a confessar atos que não cometeu", disse.

O Exército israelense não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

- "Assustadora realidade" -

O "calvário" do médico começou em Sde Teiman, base militar no deserto de Negev, no sul de Israel, para onde foi transferido antes de Ofer.