Em julgamento, Zuckerberg atribui sucesso de Instagram e WhatsApp ao Facebook

Para a FTC, a Meta (então Facebook) adquiriu o Instagram em 2012 por 1 bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhões, na cotação atual) e o WhatsApp em 2014 por 19 bilhões de dólares (R$ 111 bilhões, na cotação atual) com o objetivo de "eliminar as ameaças imediatas".

Mark Zuckerberg, entretanto, voltou a rechaçar essa interpretação.

"Estávamos interessados na perícia [do Instagram] em fotografia e no intercâmbio de imagens, mas não víamos o aplicativo como uma rede real que competisse com o que estávamos fazendo naquele momento", assegurou.

O Facebook trabalhava em sua própria ferramenta de fotografia à época, e suas equipes avaliaram os prós e contras entre um desenvolvimento interno ou a aquisição.

"A intenção nunca foi deixar de oferecer o Instagram a seus usuários ou torná-lo pior", disse.

Além de defender os interesses dos consumidores, o julgamento se desenvolverá sobre a definição do mercado.