Ex-policial americano é condenado a 18 meses por ajudar Pequim a repatriar dissidentes

Um ex-oficial de polícia de Nova York foi condenado a 18 meses de prisão por colaborar com o governo da China para repatriar à força cidadãos dissidentes desse país residentes nos Estados Unidos.

McMahon, um sargento de polícia aposentado de 57 anos que trabalhava como detetive particular, foi declarado culpado, junto com os cidadãos chineses Zhu Yong e Congying Zheng, de conspiração para cometer assédio em diversos estados e por assédio interestadual.

Segundo a promotoria, McMahon e seus colaboradores atuaram sob as ordens de funcionários do governo chinês para "ameaçar, assediar, vigiar e intimidar" chineses dissidentes residentes em território americano para fazer com que retornassem ao país asiático no âmbito de programas conhecidos como "Operação Fox Hunt" e "Operação Sky Net".