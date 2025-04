Exército israelense mata dois palestinos na Cisjordânia

O exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (16), ter matado dois "terroristas" palestinos no norte da Cisjordânia ocupada, em uma região onde o movimento Jihad Islâmica reportou a morte de dois combatentes.

"Após uma troca de tiros, os terroristas Mohammad Zakarneh e Marouh Khuzaymia (...) foram eliminados", informou o exército israelense em nota.

As autoridades israelenses procuravam Zakarneh por sua participação em um ataque na cidade de Al Funduq no começo do ano, no qual três civis israelenses morreram, segundo o exército.