Fed alerta para tensão entre metas de inflação e emprego causada por guerra tarifária

Embora as metas de inflação e emprego estejam, em grande parte, equilibradas, as autoridades do Fed poderiam se encontrar diante "de um cenário desafiador no qual nosso duplo mandato esteja sob tensão", advertiu Powell, ao destacar que a estabilidade dos preços é necessária para criar "condições fortes no mercado de trabalho".

Economistas alertaram que as tarifas anunciadas recentemente pelo governo americano vão aumentar os preços, pelo menos temporariamente, e que haverá um freio no crescimento. Mas o presidente Donald Trump insiste em que as sobretaxas são apenas parte de um programa econômico que inclui uma redução de impostos e desregulamentação, para estimular as redes de abastecimento, promover o crescimento, equilibrar a inflação e devolver empregos para a indústria.

Powell reiterou, no entanto, o impacto no duplo mandato do Fed: as tarifas "provavelmente nos afastarão das nossas metas".

da/sms/val/db/lb

© Agence France-Presse