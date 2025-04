Governo Trump processa Maine por atletas trans

"Hoje, o Departamento de Justiça anuncia uma ação civil contra o Departamento de Educação do Maine. O estado do Maine está discriminando as mulheres ao não protegê-las nos esportes femininos", disse Bondi em uma coletiva de imprensa.

A autoridade acusou o Maine de violar o Título IX, a histórica lei de direitos civis que proíbe a discriminação de gênero em escolas financiadas pelo governo federal.

Trump se desentendeu com a governadora democrata do Maine em fevereiro.

"Há duas semanas, assinei um decreto proibindo homens de participar de esportes femininos. Muitos democratas estão me criticando por isso, e espero que continuem, porque nunca mais vencerão uma corrida", disse.

"Não vai cumpri-lo?" perguntou à governadora do Maine, Janet Mills.

"Cumpro as leis estaduais e federais", respondeu Mills.