Incerteza econômica dispara por efeitos das tarifas de Trump

Apesar dessa disputa, a economia chinesa cresceu 5,4% no primeiro trimestre. O resultado, melhor que o esperado, ainda não reflete os efeitos da escalada tarifária lançada em abril.

Mas Heron Lim, da Moody's Analytics, disse à AFP que o impacto será sentido no segundo trimestre, quando as tarifas começarem a "impedir as exportações chinesas e a reduzir o investimento".

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, considera que a incerteza provocada pelas tarifas americanas "ameaça desacelerar o crescimento mundial, com graves consequências negativas para o mundo e, em particular, para as economias mais vulneráveis".

Segundo as previsões anuais da OMC, o comércio mundial de mercadorias pode sofrer quedas de volume de até 1,5% em 2025.

Símbolo do impacto para o público, a plataforma chinesa de comércio on-line Shein anunciou a seus clientes que aumentará os preços a partir de 25 de abril "por causa das mudanças recentes nas regras de comércio mundial e sobre as tarifas".

- Japão, caso de teste? -

Depois do Japão, são esperadas em Washington as delegações de Coreia do Sul e Indonésia.