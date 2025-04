Inter de Milão empata com Bayern (2-2) e vai enfrentar Barça na semifinal da Champions

Liderada novamente pelo argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão jogou com garra e conseguiu empatar em 2 a 2 com o Bayern de Munique nesta quarta-feira (16), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, garantindo a vaga nas semifinais graças à vitória por 2 a 1 obtida no jogo de ida na Alemanha.

A atual campeã italiana vai enfrentar o Barcelona por uma vaga na final da Champions. A Inter retorna a essa fase da competição dois anos depois de terminar como vice-campeã do torneio.

Um gol de Harry Kane no início da segunda etapa (52') deu esperanças ao Bayern e deixou tudo igual no placar agregado, mas Lautaro Martínez empatou a partida pouco depois (58'), momentos antes de Benjamin Pavard, ex-jogador do time de Munique, fazer 2 a 1 (61').