Juiz vê chance de condenar governo Trump por desacato judicial em deportações

Seu caso se tornou um símbolo da disputa entre Trump ? que prometeu pôr fim ao que considera uma "invasão" de "criminosos vindos do exterior" ? e os tribunais.

O presidente acusa os juízes de "usurparem" as prerrogativas do Poder Executivo e de obstruírem seus planos, os quais contam com o apoio do presidente salvadorenho Nayib Bukele.

Este último colocou à disposição de Trump uma megaprisão para encarcerar os imigrantes deportados. Em troca, já recebeu 6 milhões de dólares (R$ 35,3 milhões) de Washington.

Trump afirma que não está em suas mãos trazer Ábrego García de volta, e Bukele se alinhou com ele durante uma reunião na segunda-feira na Casa Branca, ao afirmar que também não tem "o poder" de fazer isso.

'Novamente deportado'

O presidente republicano firmou um decreto que permite usar a lei de 1798 contra os membros do Trem de Aragua, declarada organização "terrorista" global por Washington.