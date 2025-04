Newcastle goleia Crystal Palace (5-0) e sobe para 3º na Premier League

O atacante sueco Alexander Isak marcou seu 21º gol da temporada na Premier League no segundo tempo (58'), chegando à segunda colocação na artilharia do campeonato inglês, empatado com o astro norueguês Erling Haaland, e atrás apenas do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (27 gols).

Esta quinta vitória consecutiva na Premier League permite ao Newcastle (59 pontos) tomar o terceiro lugar do Nottingham Forest (4º, 57 pontos).

O campeão da Copa da Liga inglesa também abre uma vantagem em relação a Manchester City (5º, 55 pontos), Chelsea e Aston Villa (54 pontos cada), faltando seis jogos para o fim do campeonato.

"Isso nos deu uma enorme confiança", disse o auxiliar técnico do Newcastle, Jason Tindall, se referindo ao título que encerrou um jejum de sete décadas.

O treinador dos 'Magpies', Eddie Howe, teve que assistir à partida pela televisão enquanto se recupera de uma pneumonia.

--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação: